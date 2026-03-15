Catania

Continua a molestare l’ex compagna, 57enne ai domiciliari

Il 57enne, secondo quanto emerso, avrebbe continuato a perseguitarla, rivolgendole ripetute minacce e compiendo appostamenti

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo di 57 anni, già denunciato in passato dalla sua ex compagna per molestie.Il provvedimento, disposto dall’Autorità Giudiziaria, sostituisce il precedente divieto di avvicinamento alla donna: il 57enne, secondo quanto emerso, avrebbe continuato a perseguitarla, rivolgendole ripetute minacce e compiendo appostamenti che hanno generato paura per la sua incolumità.

Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno rintracciato l’uomo per notificargli l’ordinanza, sottoponendolo agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. 

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