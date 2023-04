Agrigento, ladri in azione in una villetta: rubati 500 euro

I proprietari di casa lasciano cinquecento euro nell’abitazione per pagare l’operaio che avrebbe dovuto occuparsi del terreno ma qualcuno si è intrufolato e ha rubato l’intera somma.

È successo nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Ignoti, dopo aver forzato la porta di ingresso, sono riusciti ad entrare facilmente in casa e portare via i soldi anticipando l’operaio che sarebbe dovuto passare poco dopo.

A fare la scoperta è stata la proprietaria di casa, una pensionata agrigentina di sessantadue anni. Al via le indagini della polizia. Non è chiaro se chi ha agito sapesse precisamente della circostanza dei soldi lasciati per l’operaio.