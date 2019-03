Agrigento, l’ambasciatore egiziano rivela: “Il Cairo fu fondata da un arabo siciliano”

Chissà perché pare che non abbia destato scalpore la notizia che la città del Cairo sia stata fondata da un arabo siciliano.

La rivelazione è dell’ambasciatore egiziano a Roma, Hashim Badr, oggi in visita ad Agrigento dove ha incontrato gli studenti per dialogare su pace e sviluppo tra i popoli del Mediterraneo. “Domani – ha detto Hashim Badr – sarò a Ragusa per omaggiare l’arabo siciliano di Ragusa Jawar al – Siqili passato alla storia per essere stato il riconosciuto fondatore della città egiziana del Cairo, oggi una delle più importanti del mondo, non solo quello islamico”.

L’ambasciatore egiziano Hashim Badr con il card. Montenegro

Al – Siqilli, era un siciliano. Era un generale, nato non si sa esattamente dove, ma secondo molti la sua terra d’origine era quell’altopiano ibleo che corre da Monte Lauro verso il Canale di Sicilia. Ragusano, chiaramontano, giarratanese che fosse, Jawhar – nato nel 911 dopo Cristo, morì nella città da lui fondata nel 992. Ricorre quindi quest’anno l’anniversario, il 1020esimo, della sua morte.

Nel corso della sua visita ad Agrigento l’ambasciatore ha incontrato il cardinale Montenegro, il prefetto Caputo e il sindaco Firetto.