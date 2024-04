Agrigento, lascia l’auto sotto casa e non la ritrova più: al via le indagini

Rubata un’auto, una Fiat panda, posteggiata in via Luigi Sturzo ad Agrigento. Il proprietario, un commerciante agrigentino, ha posteggiato l’auto sotto casa e l’indomani mattina, al momento di riprenderla, non l’ha più trovata. Dopo aver formalizzato denuncia, i Carabinieri hanno subito avviato le indagini per provare a ritrovare la vettura ed identificare i ladri. L’area dove è stato commesso il furto in parte è coperta da impianti di videosorveglianza. E questo, inevitabilmente, potrebbe aiutare l’attività investigativa.