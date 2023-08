Agrigento, l’assessore Piparo e una cittadina ripuliscono Viale dei Giardini

Erbacce lungo il Viale dei Giardini a San Leone. L’assessore Gerlando Piparo e una residente del luogo, Marzia Corbo, muniti di rastrelli, guanti, e sacchi hanno ripulito la strada. Ancora una volta l’assessore protagonista di un’azione di senso civico.

“Cerco sempre di essere presente nelle buone iniziative dei cittadini”, dice l’assessore Gerlando Piparo. “Mi sono unito nella pulizia e da buon cittadino mi sono unito in questa attività che potrebbe essere abbracciata anche in altri quartiere. Il servizio è vero lascia a desiderare, ma ricordiamo che a tenere pulita la città siamo noi cittadini. Non voglio dare colpe a chi c’era prima o a chi c’e adesso, c’è da migliorare e solo facendo squadra e collaborando possiamo fare molto per la nostra Agrigento”, ha concluso l’assessore Piparo.

Sul posto anche i Carabinieri di Agrigento che si sono occupati della viabilità.