Ribera in festa per Vincenzo Italiano per la finale di Coppa Italia

Hanno festeggiato in piazza Duomo, assistendo sul maxi schermo alla finale di Coppa Italia vinta dal Bologna, gli sportivi di Ribera, il paese di origine di Vincenzo Italiano, allenatore dei felsinei. Un migliaio di appassionati si sono radunati per guardare tutti insieme la partita per poi applaudire, in un clima di gioia diffusa, il successo del loro concittadino.

“Ci eravamo scambiati un messaggio poche ore prima – dice il sindaco Matteo Ruvolo – e Vincenzo sapeva che stasera avremmo tifato tutti per lui. Ne era felice. C’è grande soddisfazione ed orgoglio da parte dei riberesi nei suoi confronti, lo aspettiamo qui nelle prossime settimane per le sue vacanze e per festeggiare tutti assieme colui che, con tanti sacrifici e dedizione, è oggi un grande allenatore, che ormai si è affermato ai livelli più alti del calcio professionistico”.