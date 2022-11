Agrigento, locali dovranno chiudere alle due: ecco la nuova ordinanza sulla movida

Nuova ordinanza sulla movida agrigentina in sostituzione della precedente che imponeva ai locali di chiudere all’una. Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha firmato il nuovo provvedimento in vigore dal 4 novembre fino al 30 aprile 2023.

La principale novità è rappresentata dagli orari di chiusura delle attività. I locali dovranno abbassare le saracinesche alle 02.00, tutti i giorni, con un tolleranza di 30 minuti solo ed esclusivamente per il ricovero delle attrezzature, la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso. L’unica “eccezione” verrà fatta la notte di capodanno nel giorno del 31 dicembre.

Per il resto il provvedimento prevede il divieto di vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche dispensate da distributori automatici; divieto di vendita per l’asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 24:00 fino alla chiusura degli esercizi; divieto dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciale, anche ove in possesso di nulla osta acustico, ogni attività di intrattenimento, sia essa svolta all’interno che all’esterno dei locali.