Agrigento, l’ordine degli avvocati saluta il procuratore Vella

Ad Agrigento questa mattina il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha incontrato il dottore Salvatore Vella, nuovo procuratore capo di Gela, per porgere un saluto all’intera avvocatura agrigentina. Al dott. Vella é stata consegnata, dal presidente del COA Avv. Vincenza Gaziano, una targa a suggello dei dodici anni di servizio svolti presso la procura di Agrigento. L’incontro ha voluto testimoniare la grande collaborazione istituzionale nel rispetto dei ruoli, con l’intento di rafforzare la comunità della giurisdizione in seno al Tribunale di Agrigento e dare maggiore credibilità alla funzione di magistrato e avvocato. Al dott. Vella sono state consegnate, altresì, alcune pubblicazioni edite dal COA di Agrigento e sono stati formulati i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico.