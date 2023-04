Agrigento, manto stradale cede al passaggio di un camion 

Spiacevole disavventura per l’autista di un camion di proprietà di una delle ditte che si occupa del servizio rifiuti ad Agrigento. Nella frazione di Montaperto si è verificato, al passaggio del mezzo pesante, il cedimento di una porzione del manto stradale che peraltro era stato appena rifatto. Il fatto è accaduto all’ingresso del quartiere agrigentino.

Momenti di apprensione per il dipendente della ditta, impegnato in un intervento di pulizia delle strade. Per fortuna non ha riportato ferite né conseguenze. Sul posto i tecnici del comune di Agrigento che hanno transennato la zona e predisposto gli interventi necessari per rimettere in sicurezza il manto stradale. Da accertare la causa del cedimento.