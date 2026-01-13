Agrigento

Integrazione marocchini ad Agrigento, il questore Palumbo incontra la console Maryem Nassif

Il console generale del regno del Marocco in visita istituzionale presso la Questura della città dei Templi

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Il Console Generale del Regno del Marocco Maryem Nassif, con sede a Palermo, in data odierna ha fatto visita al Questore, Tommaso Palumbo, accompagnata da alcuni collaboratori. Nel corso dell’incontro, a cui ha partecipato altresì il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, Dario Infurna, sono stati affrontati alcuni temi relativi alla comunità marocchina presente sul territorio provinciale con quasi duemila residenti ben integrati. Durante l’incontro, svoltosi in un clima di reciproca cordialità, è stata, inoltre, rinnovata la reciproca disponibilità e collaborazione istituzionale tra il Consolato e la Polizia di Stato di Agrigento, per il perseguimento dei comuni obiettivi nell’interesse dei cittadini marocchini che vivono nella provincia agrigentina nel segno della legalità, dell’integrazione e del rispetto reciproco.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Integrazione marocchini ad Agrigento, il questore Palumbo incontra la console Maryem Nassif
Siracusa

Giovane operaio cade da un tetto, trasferito in ospedale
di Franco Castaldo

“Mi hanno offerto 10 mila euro per uccidere l’ex presidente del Consiglio comunale di Favara, Lupo”
Caltanissetta

Giacimento Argo-Cassiopea, royalties annuali per Gela, Licata e Butera
Catania

Bambino picchiato con cucchiaio legno, divieto avvicinamento per genitori
Montevago

Montevago celebra la rinascita della vecchia chiesa Madre nel 58° anniversario del sisma del Belìce
banner italpress istituzionale banner italpress tv