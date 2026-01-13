Siracusa
Giovane operaio cade da un tetto, trasferito in ospedale
I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire eventuali responsabilità
Grave incidente sul lavoro a Priolo. Secondo una prima ricostruzione, un giovane operaio sarebbe caduto da un tetto sul quale stata lavorando. A seguito del trauma riportato, è stato trasportato in elisoccorso a Catania.
Sul posto, i Carabinieri per accertare la dinamica dell’accaduto al fine di attribuire eventuali responsabilità; al via le indagini.
