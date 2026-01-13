Siracusa

Giovane operaio cade da un tetto, trasferito in ospedale

I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire eventuali responsabilità

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Grave incidente sul lavoro a Priolo. Secondo una prima ricostruzione, un giovane operaio sarebbe caduto da un tetto sul quale stata lavorando. A seguito del trauma riportato, è stato trasportato in elisoccorso a Catania.

Sul posto, i Carabinieri per accertare la dinamica dell’accaduto al fine di attribuire eventuali responsabilità; al via le indagini.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Integrazione marocchini ad Agrigento, il questore Palumbo incontra la console Maryem Nassif
Siracusa

Giovane operaio cade da un tetto, trasferito in ospedale
di Franco Castaldo

“Mi hanno offerto 10 mila euro per uccidere l’ex presidente del Consiglio comunale di Favara, Lupo”
Caltanissetta

Giacimento Argo-Cassiopea, royalties annuali per Gela, Licata e Butera
Catania

Bambino picchiato con cucchiaio legno, divieto avvicinamento per genitori
Montevago

Montevago celebra la rinascita della vecchia chiesa Madre nel 58° anniversario del sisma del Belìce
banner italpress istituzionale banner italpress tv