Agrigento

L’agrigentino Marco Celauro tra i finalisti della quinta edizione del Festival della Canzone Cristiana di Sanremo

L'agrigentino si presenta con la canzone "Il tuo Amore" scritta da Massimiliano Siragusa e prodotta negli studi HAVANArecords

Pubblicato 18 minuti fa
Da Irene Milisenda

L’agrigentino Marco Celauro, con la canzone “Il Tuo Amore” scritta da Massimiliano Siragusa e prodotta negli studi HAVANArecords, partecipa alle selezioni per la 5° edizione di “Sanremo Cristian Music”, il festival della canzone cristiana che andrà in scena in concomitanza con la 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

“Cercherò di portare un messaggio di pace con questo brano che è nato dal cuore. Lo dedico alla mia terra che ha sempre bisogno di rialzarsi”, dice Marco Celauro che continua: “è una canzone che parla dell’amore di Dio nei nostri confronti e ci fa riflettere su quanto dovremmo riavvicinarci a lui“, ha concluso.

Marco Celauro, alla seconda esperienza nel Festival parteciperà alla finale che si svolgerà il 28 Dicembre a Sanremo, che verrà trasmessa su Sky su digitale terrestre e in streaming.

