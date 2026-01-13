Rimasto in giunta all’Ars, Schifani: “tutto sarà fatto con equilibrio e concertazione con gli alleati”

“Tempi del rimpasto? Non vivo in Svizzera ma politicamente è mio interesse e dovere chiudere questo tema il prima possibile. Devo misurarmi anche con le esigenze degli alleati e con quelle interne dei loro partiti. Tutto questo in un lasso di tempo accettabile. Non sono un imperatore che decide da solo, sicuramente però il tema rimpasto non può durare quattro o cinque mesi. Il governo deve andare avanti, abbiamo degli appuntamenti da rispettare”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, rispondendo ai cronisti a margine di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans.

“Tutto sarà fatto con il massimo equilibrio e la massima concertazione con gli alleati”; ha continuato il presidente della Regione. “Nessuna preclusione ad una maggiore presenza della politica – ha aggiunto -. Gli assessori possono essere tecnici o politici, l’importante è che siano bravi. Il primato di una politica che dimostri di essere all’altezza della situazione è per me elemento di serenità e soddisfazione”.

Alla domanda su una possibile unione tra Dc ed Mpa, Schifani ha risposto: “Non ho la palla di vetro, non so quello che decidono quando si incontrano. Non ho elementi a riguardo e preferisco concentrarmi sulla mia attività di governo e non sui gossip, la politica non ha nulla di segreto se succederà ne prenderò atto. L’Mpa non ha votato l’ultima manovra di bilancio? – ha proseguito – Suppongo si sia trattato di un caso ma andrebbe chiesto a loro. “Nel pomeriggio incontrerò la Democrazia cristiana cercando di capire con chi dovrò interloquire dal punto di vista politico. La Dc è stata decapitata al suo vertice a causa della nota vicenda giudiziaria che ha colpito l’ex presidente regionale Cuffaro. Al momento non c’è una presidenza ma un segretario, Giampiero Samorì, che ne fa le veci, oltre a un segretario regionale momentaneamente sospeso ma che personalmente stimo. Si tratta di una situazione da definire, ma per quel che riguarda la Dc ho sempre riconosciuto lealtà massima sia da parte degli ex assessori che dai loro deputati in Aula”, ha concluso Schifani.