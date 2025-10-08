Agrigento, maxi controllo nella frazione di Villaseta da parte dei Carabinieri

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno intensificato la presenza nelle principali aree sensibili della frazione di Villaseta e delle zone limitrofe, con l’obiettivo di prevenire e contrastare reati predatori, il consumo di sostanze stupefacenti e le violazioni al Codice della Strada.

Il dispositivo ha visto l’impiego congiunto di militari della Tenenza di Favara, delle Stazioni di Agrigento, Villaseta, Porto Empedocle e Montaperto, nonché della Sezione Operativa della Compagnia e del Nucleo Cinofili di Palermo, con il supporto della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Agrigento.

Nel corso delle verifiche sono state controllate 101 persone e 70 autovetture, elevate 9 sanzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 1.594,66 euro, con il ritiro di due carte di circolazione e di una patente di guida, la sospensione di un veicolo dalla circolazione e il sequestro di un altro ai fini della confisca.

Un automobilista è stato inoltre denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, con ritiro della patente.

L’attività, che rientra nel quadro dei servizi di prevenzione e controllo disposti dal Comando Provinciale, conferma l’impegno quotidiano dei Carabinieri nel garantire sicurezza e legalità attraverso una costante sinergia con le altre Forze di Polizia operanti sul territorio.