Manutenzione strade provinciali del comparto ovest, pubblicato bando di gara

E’ pubblicato sulla home page www.provincia.agrigento.it (sez. Gare e Appalti) il bando di gara per l’affidamento dell’accordo quadro biennale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria di alcune strade provinciali del comparto ovest.

Si tratta delle S.P. n. 42(Menfi-Partanna), n. 43 (Montevago alla SP n. 42), n. 44B (Sambuca – bivio Spadolilli – SS 624 – staz. Gulfa – S.Margherita Belice), n. 45(n.9 di Veneria alla SP 44 B-S.Margherita Belice – Salaparuta), e n. 83 (dalla SP 44-A S.M.Belice-Salaparuta alla SS 624 – confine prov. di Palermo). La procedura di gara sarà effettuata in modalità telematica e con inversione procedimentale, e le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 27 ottobre 2025 tramite la piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio Comunale di Agrigento,L’appalto ha un importo complessivo di 1.550.000,00 euro più Iva (compresi 46.500,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), finanziati con fondi statali previsti dal D.L. n. 95 del 30.06.2025. “Finanziamenti ottenuti grazie all’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento” afferma il Presidente Giuseppe Pendolino “finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale di propria competenza”.

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro due anni dalla data del verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali che hanno elaborato il progetto. Previsti la realizzazione di gabbionate di controripa e sottoscarpa per il contenimento e drenaggio dei fronti stradali, il rifacimento dei cassonetti stradali dissestati, la risagomatura delle sedi stradali deformate, bitumatura, posa di nuove barriere di protezione e realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.

Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del prossimo 28 ottobre nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento.