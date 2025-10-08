Agrigento, sgomberato edificio del centro storico: allontanate due donne

Ad Agrigento, la protezione civile del Comune, unitamente al Nucleo polizia Urbana della polizia locale e con l’ausilio dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione all’ordinanza di sgombero di carattere contingibile e urgente, emessa dal sindaco Miccichè, di un edificio del centro storico di Agrigento, sito in via delle Nevi, interessato da criticità strutturali. Sul posto sono anche intervenute due assistenti sociali del Comune, che hanno collaborato nell’esecuzione dello sgombero per quanto di loro competenza. Le occupanti l’edificio, due donne agrigentine, si sono rese conto della situazione ed hanno collaborato con gli organismi del Comune lasciando i loro appartamenti.