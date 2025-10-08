Ultime Notizie

Agrigento, sgomberato edificio del centro storico: allontanate due donne

L’edificio è stato sgomberato per criticità strutturali

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ad Agrigento, la protezione civile del Comune, unitamente al Nucleo polizia Urbana della polizia locale e con l’ausilio dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione all’ordinanza di sgombero di carattere contingibile e urgente, emessa dal sindaco Miccichè, di un edificio del centro storico di Agrigento, sito in via delle Nevi, interessato da criticità strutturali. Sul posto sono anche intervenute due assistenti sociali del Comune, che hanno collaborato nell’esecuzione dello sgombero per quanto di loro competenza. Le occupanti l’edificio, due donne agrigentine, si sono rese conto della situazione ed hanno collaborato con gli organismi del Comune lasciando i loro appartamenti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Agrigento, maxi controllo nella frazione di Villaseta da parte dei Carabinieri
Palermo

Impatto frontale tra due scooter: grave un 32enne
Ultime Notizie

Allo stadio con un coltello a serramanico nascosto nel marsupio, denuncia e Daspo per tifoso
Ultime Notizie

Agrigento, sgomberato edificio del centro storico: allontanate due donne
Sciacca

Sciacca, pulizia straordinaria delle cunette stradali
Cultura

“Il giudice i suoi assassini”, al via le riprese della fiction di Michele Placido su Livatino 