Sciacca, pulizia straordinaria delle cunette stradali

L’Amministrazione comunale di Sciacca informa che sono in corso gli interventi di pulizia straordinaria delle cunette stradali in diversi punti del territorio cittadino. L’attività, avviata nella giornata di lunedì, prevede la rimozione dei detriti e dei materiali accumulati che nel tempo hanno ostruito il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Le operazioni interessano in particolare:Via Ghezzi, Via Marco Polo

Contrada Sant’Antonio, Via San Marco.

L’intervento, atteso da tempo, ha l’obiettivo di ripristinare la piena efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane, migliorando la sicurezza idrogeologica e la percorribilità delle strade.

“Si tratta di un intervento importante per la sicurezza del territorio – dichiarano il sindaco Fabio Termine e l’assessore alla Gestione dei Rifiuti Salvino Patti –. La pulizia delle cunette è fondamentale per prevenire allagamenti e cedimenti stradali in occasione delle piogge autunnali. I lavori proseguiranno senza interruzioni fino al completamento delle operazioni”.L’Amministrazione invita la cittadinanza a prestare attenzione durante il transito nei tratti interessati e ad avere pazienza per eventuali disagi temporanei alla viabilità, necessari per consentire il regolare svolgimento delle operazioni.

Si ringraziano gli uffici del III Settore Ecologia e Ambiente del Comune di Sciacca, il dirigente Venerando Rapisardi, il Rup Antonino Nastasi e i funzionari Salvatore Montalbano e Vincenzo Termine.