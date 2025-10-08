Impatto frontale tra due scooter: grave un 32enne

Un violento schianto tra due scooter ha scosso l’angolo tra via Libertà e via Notarbartolo, lasciando sull’asfalto due giovani e la preoccupazione di decine di passanti. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 32 anni, F.V.P., ora ricoverato in gravissime condizioni.Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale, si sarebbe trattato di un impatto frontale tra una Vespa Piaggio e un potente Honda SH 300. Lo scontro è stato talmente forte da sbalzare entrambi i conducenti dalle rispettive selle, facendoli rovinare a terra.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio, testimoni della scena, a lanciare immediatamente l’allarme, chiamando i soccorsi. Un’ambulanza del 118 è giunta rapidamente sul posto: i sanitari hanno subito compreso la gravità delle condizioni del 32enne alla guida dell’SH. Dopo le prime cure, è stato trasportato d’urgenza e in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia, dove si trova attualmente ricoverato con prognosi riservata.

Anche il giovane alla guida della Vespa ha riportato ferite e contusioni, ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul luogo dell’incidente, la Polizia Municipale ha lavorato per ore per eseguire tutti i rilievi del caso, utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e ad accertare eventuali responsabilità