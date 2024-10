Agrigento, navette gratuite per i cimiteri della città

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha accolto la richiesta da parte dell’associazione “Ecclesia Viva” di essere autorizzata ad offrire il servizio delle navette elettriche per raggiungere nelle giornate dell’1 e 2 novembre i cimiteri di Bonamorone e Piano Gatta e visitare agevolmente i propri cari defunti.

Si tratta di un servizio reso ai cittadini gratuitamente, e senza costi a carico del Comune.

“Ringrazio l’associazione ‘Ecclesia Viva” per l’impegno e la dedizione verso gli agrigentini, per altruismo e disponibilità, senza alcun fine di lucro. Il servizio delle navette elettriche si rivelerà molto utile per contribuire a decongestionare il traffico intenso verso i cimiteri Bonamorone e Piano Gatta nelle giornate di venerdì e sabato. Si tratta di un’occasione per ribadire quanto la nostra Amministrazione sia da sempre predisposta ad accogliere e condividere l’impegno costruttivo delle forze sane della città”, ha dichiarato il sindaco Miccichè.

Nel dettaglio le navette saranno in funzione venerdì dalle ore 15:30 alle 18, e sabato dalle 8:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 18. I capolinea per Bonamorone sono all’altezza del Penny Market e nel piazzale antistante il cimitero. Per Piano Gatta un pulmino sosterà all’esterno, all’ingresso, e accompagnerà gli utenti nelle parti accessibili del cimitero.

Nei giorni scorsi era stato il Codacons Agrigento a sollecitare il sindaco Miccichè sulla scelta di utilizzare le navette dell’associazione Ecclesia viva per il trasporto dei cittadini nei cimiteri della città.