Agrigento, nel giardino della Banca d’Italia un’oasi delle api

Nel giardino della Banca d’Italia di Agrigento, è stata inaugurata un’”Oasi delle Api”: un’area con piante che producono efflorescenze nettarifere che si alternano durante tutto l’anno in cui sono stati creati specifici ambienti accoglienti per le api ed altri insetti impollinatori.

L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto del Rotary International – Distretto 2110 Sicilia e Malta, per la salvaguardia di Api altri impollinatori dal rischio di estinzione e per tutelare la biodiversità, è stata promossa dal Rotary Club di Agrigento, presieduto dal dr. Salvatore Attanasio, e realizzata dalla Filiale della Banca d’Italia presieduta dalla dr.ssa Rosalinda Dispinzeri, con la collaborazione della ditta di giardinaggio Amico di Caltanissetta.

“La Banca d’Italia è da sempre impegnata a dare il proprio contributo a tutela dell’ambiente”, ha dichiarato la Dispinzeri. “L’iniziativa di oggi mira, tra l’altro, a contribuire al mantenimento sostenibile della biodiversità ed a promuovere una maggiore sensibilizzazione sulle tematiche green”.

Alla cerimonia di inaugurazione, oltre all’apicultore Vincenzo Cannizzaro che ha illustrato in maniera sintetica ed efficace, anche per il tramite di un’arnia didattica in vetro, la complessa attività e socialità di questi insetti, hanno partecipato numerose autorità civili e militari e gli studenti dell’Istituto Tecnico L. Sciascia di Agrigento.

“Il Rotary Club di Agrigento, negli anni passati e nel presente anno rotariano, ha contribuito alla politica ambientale, indicata dal Distretto 2110 Sicilia e Malta, rivolta alla salvaguardia delle Api con l’adozione di diverse arnie, gestite da apicultori specializzati, pertanto oggi aggiunge un importante tassello a questo obiettivo con la realizzazione di un’ area dedicata a questi insetti preziosissimi”, ha dichiarato il presidente del Rotary Club Agrigento Salvatore Attanasio.