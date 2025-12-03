Agrigento, nel giorno dell’Immacolata la Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri al Pirandello

Con la sua grande storia e la sua inconfondibile presenza, la Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri sarà ad Agrigento, l’8 dicembre, nella magnifica cornice del Teatro Pirandello.

Il concerto sarà offerto alla città capitale della cultura; la banda, composta da 172 elementi diretti dal colonnello maggiore, Massimo Martinelli, si esibirà in un repertorio variegato.

A presentare il grande evento che si svolgerà nel giorno dell’Immacolata, il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Colonnello De Tullio, affiancato dal direttore del Parco archeologico Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, e dal direttore della fondazione Teatro Pirandello, Alessandro Patti.

L’ingresso sarà gratuito, ma bisognerà prenotarsi online sul sito o ritirare il biglietto in presenza al botteghino del Teatro Pirandello. Inoltre nell’atrio del teatro verrà esposta la mostra fotografica “Virgo Fidelis” e verranno esposte le statuette di ceramica raffiguranti i Carabinieri realizzati da due grandi maestri di Sciacca.