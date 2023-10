Agrigento, operatore Enel colpito da scarica elettrica: ricoverato in codice rosso

Incidente sul lavoro ad Agrigento. Un operatore Enel è stato colpito da una scarica elettrica nella sede di E-distribuzione in via Mazzini, nel quartiere del Quadrivio Spinasanta. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, stava lavorando ad una cassetta elettrica quando è stato colpito dalla scarica. Si trovava in compagnia di due colleghi. Sono stati questi ultimi a lanciare l’allarme.

Un’ambulanza arrivata sul posto ha immediatamente trasferito l’operatore all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile guidati dal tenente Alberto Santino. I militari dell’Arma sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.