Agrigento, partono i tirocini inclusivi: 55 persone al lavoro negli uffici comunali e nelle aziende convenzionate

Il Comune di Agrigento ha avviato 55 tirocini inclusivi, della durata di quattro mesi, finanziati per la prima volta con le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà. Si tratta di percorsi rimasti bloccati per anni e mai partiti, che oggi diventano finalmente realtà grazie all’impulso dell’Assessorato ai Servizi Sociali, guidato dall’assessora Roberta Lala, e al lavoro degli uffici comunali. I 55 beneficiari svolgeranno il proprio percorso negli uffici del Comune di Agrigento e nelle aziende convenzionate con l’Ente. Sono percorsi pensati per l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e sanitari.

Il tirocinio inclusivo è uno strumento di reinserimento che offre a ciascun beneficiario un’esperienza professionale concreta, una routine quotidiana e un contesto di relazioni con colleghi e responsabili. L’obiettivo è rafforzare le competenze, restituire fiducia e autonomia e costruire le condizioni per un percorso lavorativo stabile anche dopo la conclusione del tirocinio.

«Il lavoro non è solo uno stipendio. È potersi alzare la mattina sapendo di servire a qualcosa, è poter dire “questo l’ho fatto io”», dichiara il Sindaco di Agrigento, Michele Sodano. «Non tutti partono dallo stesso punto. C’è chi ha avuto una strada in salita, chi è rimasto fuori troppo a lungo, chi a un certo punto ha smesso di crederci. Per questo conta il metodo. Non c’è libertà senza lavoro, e non c’è lavoro libero se lo si deve chiedere per favore. Un diritto non si domanda a qualcuno, si garantisce a tutti, con regole chiare e uguali per chiunque. Quattro mesi non risolvono una vita, lo sappiamo bene, ma possono rimetterla in moto. Un orario, dei colleghi, qualcuno che ti aspetta. Sono queste le cose che aiutano una persona a tornare a fidarsi degli altri e di sé stessa. Nessuno si salva da solo, e una città esiste proprio per non lasciare nessuno indietro.»

Il Sindaco rivolge un ringraziamento particolare all’assessora Roberta Lala, «che ha sbloccato un’iniziativa ferma da anni», e a tutto il personale degli uffici comunali coinvolti, «un super staff che ha creduto in questo percorso e lo ha reso possibile». Il ringraziamento si estende alle aziende che hanno sottoscritto la convenzione con il Comune, mettendo a disposizione spazi, tempo e competenze per accogliere i tirocinanti. L’Amministrazione comunale annuncia inoltre che a breve saranno aperte le domande per i prossimi tirocini inclusivi. Requisiti, modalità e scadenze saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Agrigento. Le aziende del territorio interessate a convenzionarsi con l’Ente per ospitare futuri tirocinanti potranno rivolgersi agli stessi uffici. Per informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di Agrigento, in Piazza Pirandello 35, o scrivere alla PECservizi.sociali@pec.comune.agrigento.it