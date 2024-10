Agrigento, pensionata consegna tutti i gioielli ad un finto maresciallo: indagini 

Ancora la truffa del finto carabiniere. Questa volta è successo nel centro di Agrigento dove una pensionata di 76 anni ha consegnato nelle mani di un sedicente maresciallo tutti i preziosi che custodiva in casa. La dinamica del raggiro è stata diversa rispetto a quelli messi a segno negli ultimi mesi. La donna ha ricevuto una chiamata dal finto militare che la invitava a recarsi in caserma per un presunto guaio giudiziario legato ad un’auto.

Il marito della donna, che aveva sentito la telefonata, si è così recato dai veri carabinieri per cercare di capire cosa fosse accaduto. Poco dopo il truffatore si è presentato alla porta dell’abitazione della donna che, rimasta da sola, ha consegnato tutti i preziosi. Soltanto al ritorno del marito ha capito di essere stata truffata. Al via le indagini per risalire all’identità dei malviventi.