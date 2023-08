Agrigento, perde portafoglio con 1.500 euro: trovato e riconsegnato da poliziotto

Perde il portafoglio all’interno del quale custodiva lo stipendio appena ritirato, circa millecinquecento euro, oltre i vari documenti personali. Una vera e propria giornata da dimenticare che ben presto però ha avuto il lieto fine. Il protagonista della vicenda è un agrigentino che, disperato, stava per presentare la denuncia di smarrimento quando – improvvisamente – ha ricevuto una inaspettata chiamata. A ritrovare il borsello nel quartiere di San Leone è stato un ispettore di polizia in servizio ad Agrigento. Dal portafoglio non mancava niente e tutto è andato per il verso giusto.