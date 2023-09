Agrigento, professionista trova pistola con matricola abrasa nella cassetta della posta

Un sessantenne libero professionista agrigentino ha ritrovato nella sua cassetta della posta un involucro contenente una pistola con matricola abrasa calibro 6 carica e pronta all’uso. L’arma era carica con 7 cartucce. Il rinvenimento è avvenuto nella giornata di domenica in una villetta nel quartiere di San Leone. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Un vero e proprio mistero. Diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori: dall’avvertimento all’uomo a qualcuno che, forse spaventato per alcuni controlli, ha ben pensato di abbandonare la pistola in quel posto. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo di inchiesta. Saranno le indagini a cercare di fare luce sull’episodio. Un aiuto potrebbe arrivare dalla presenza di molte telecamere in zona.