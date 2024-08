Agrigento, proposta “Benemerenza civica” per il professore Adelfio Elio Cardinale

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e la giunta comunale, con voti unanimi, hanno approvato la proposta di conferimento della “Benemerenza civica” al professore Adelfio Elio Cardinale, per avere contribuito all’arricchimento culturale della città di Agrigento. La proposta sarà dunque sottoposta alle valutazioni e al voto del Consiglio comunale.

Il sindaco Miccichè commenta: “In prossimità dell’avvento dell’anno di ‘Agrigento Capitale Italiana della Cultura’ riteniamo doveroso e utile riconoscere il merito delle personalità maggiormente di rilievo scientifico, professionale, sociale e umano, che hanno speso ampia parte del proprio impegno a favore della città di Agrigento. Il professor Adelfio Elio Cardinale, sin dagli anni ’90, quando è stato tra i promotori del Consorzio Universitario, ha riservato particolare attenzione e passione verso Agrigento, la sua comunità, il patrimonio artistico e storico. E’ un tributo quindi di gratitudine e di valorizzazione del ruolo svolto per la nostra città”.

Nella proposta di conferimento del riconoscimento al professor Adelfio Elio Cardinale – medico, sottosegretario di Stato alla Salute nel governo Monti, presidente del Comitato dei Garanti dell’Università degli Studi di Palermo, presidente della Società Italiana di Storia della Medicina (SISM), consigliere di amministrazione della SVIMEZ, insignito della massima onorificenza della Repubblica Italiana Cavaliere di Gran Croce – si legge: “Per avere contribuito all’arricchimento culturale della Città di Agrigento, avendo, negli anni 90 in qualità di pro-rettore del Prof. Ignazio Melisenda Giambertoni, agrigentino cooperato all’istituzione del C.U.P.A. Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento, favorendo attraverso interrelazioni con le autorità della città la nomina a Presidente del Consorzio del Prof. Roberto Lagalla suo allievo, per le sue qualità accademiche, oggi Sindaco di Palermo; Per avere svolto attività culturale e scientifica nell’ambito dell’Accademia di Studi Mediterranei “Lorenzo Gioeni” di Agrigento, quale consulente scientifico svolgendo numerose relazioni storico- scientifiche: 1994 – Convegno di Bioetica, 1995 – Centenario dei raggi X, 1996 – Convegno di Odontostomatologia; Nell’anno 1999 l’Accademia di Studi Mediterranei, lo ha proclamato vincitore del Premio Internazionale per le scienze umane, quale straordinario protagonista della medicina italiana, europea ed internazionale, per la sua attività scientifica, didattica, di promozione dottrinale e per la capacità di organizzare imprese di elevatissimo prestigio nel campo della radiologia e della diagnostica per immagini;Vincitore nel 2002 del Premio Telamone, per aver diffuso e magnificato nel mondo il caleidoscopio di primati di Agrigento e della Sicilia in tema di Scienza e cultura; Negli anni 2005,2006, 2027 e 2008 ha presieduto e organizzato con il prof. Giuseppe Rotolo i congressi “ Giornate Agrigentine di medicina interna”; Nel 2011 e 2013 in qualità di Sottosegretario alla Salute, ha effettuato riunioni in sede prefettizia con le autorità sanitarie per contrastare alcune tendenze ed accorpamenti di ospedali e strutture sanitarie ad Agrigento e provincia anche con due viaggi istituzionali nell’isola di Lampedusa;Ha promosso e divulgato nei suoi libri e in numerose conferenze la conoscenza dei primati scientifici di Agrigento nella scienza medica, primo fra tutti Empedocle.”