Superare la frammentazione dell’offerta culturale del centro storico attraverso un piano di musealizzazione unico che metta finalmente a sistema i luoghi della cultura cittadini, affiancando le strutture comunali al patrimonio ecclesiale e alle biblioteche storiche. È quanto propone Giovanni Parisi in una lettera aperta indirizzata al sindaco di Agrigento, in cui chiede un incontro a Palazzo di Città per presentare una prima bozza progettuale.

La lettera prende spunto da una recente intervista in cui il primo cittadino ha richiamato l’attenzione sulle criticità dei musei locali, descrivendoli come poco operativi o in una condizione di abbandono. Parisi dichiara di condividere la necessità di valorizzare il patrimonio cittadino affinché il centro storico non resti soltanto un luogo di passaggio, ma diventi un polo vitale e capace di dialogare con la Valle dei Templi.

Secondo l’autore della missiva, il vero limite per la città è l’isolamento con cui operano i singoli spazi culturali, una condizione che disperde i flussi turistici, duplica i costi gestionali e rende più difficile per il visitatore cogliere un filo conduttore legato alla storia di Girgenti. L’idea avanzata è quella di costruire un museo diffuso nel centro storico, sostenuto da un biglietto unico integrato, un’identità visiva coordinata, standard condivisi di accessibilità universale e una piattaforma digitale comune per guidare il pubblico tra i diversi siti, così da ottimizzare le risorse e stabilizzare l’offerta durante tutto l’anno.

Nel testo viene delineata una precisa vocazione per ciascun polo coinvolto. L’Ex Collegio dei Filippini viene immaginato come hub di accoglienza su via Atenea, pinacoteca civica e spazio per le arti contemporanee, mentre il Monastero di Santo Spirito viene indicato come luogo della memoria identitaria, della spiritualità cistercense e delle tradizioni demo-etno-antropologiche. Al Museo Civico viene assegnato il ruolo di cerniera sull’evoluzione urbanistica e istituzionale della città dall’antichità all’età moderna, mentre Palazzo Tomasi viene pensato come casa della parola e della tradizione letteraria agrigentina, aperto a studi ed eventi. Il perimetro ipotizzato guarda poi al Mudia e al colle del Duomo per la dimensione storico-artistica e architettonica legata al patrimonio ecclesiale, includendo la chiesa di Sant’Alfonso e la sala dei sarcofagi, insieme alle biblioteche storiche Lucchesiana e del Seminario.

Parisi spiega di aver già elaborato una bozza strutturata del progetto, completa di analisi delle vocazioni tematiche, criteri museografici e cronoprogramma operativo, e rinnova la disponibilità per un confronto a Palazzo di Città così da sottoporre la proposta all’amministrazione e alla comunità.