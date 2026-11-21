Il gip del tribunale di Agrigento Michele Dubini, accogliendo l’istanza degli avvocati Salvatore Cusumano e Leonardo Marino, ha revocato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di Nicola Mucci, avvocato, coinvolto nell’inchiesta su un presunto giro di tangenti per il rilascio delle cittadinanze con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione e falso.

Per il giudice, con la richiesta di rinvio a giudizio e con la prima udienza preliminare, il quadro investigativo si è “cristallizzato” e ad oggi può dirsi cessato il pericolo di reiterazione del reato anche alla luce della chiusura dell’attività di disbrigo pratiche di Giuseppe Giglione. L’avvocato Mucci, secondo la ricostruzione della Procura, avrebbe collaborato con l’agenzia di pratiche amministrative di Raffadali per agevolare l’ottenimento dei documenti.