Agrigento, pubblicato avviso per la rete territoriale e di inclusione sociale 

L’Assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento, Marco Vullo comunica che è stato pubblicato l’Avviso per la costituzione della rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale del Distretto Socio Sanitario D1con scadenza 12 maggio.

Abbiamo portato a termine continua l’Assessore un risultato utilissimo per il Distretto con l’approvazione in Giunta dello schema di convenzione per la gestione in associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari a livello distrettuale.

La Rete sociale e Territoriale è l’organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali ai sensi della Legge 328/2000 ed è responsabile nell’ambito delle risorse disponibili del Distretto socio-sanitario di concerto con l’Asp a definire i piani di zona.

Con la convenzione e le linee guida si passa alla costituzione della rete territoriale e quindi alla fase operativa con una regolamentazione che disciplina le procedure attuative.

La Rete Territoriale del Distretto D1 sarà costituita : dal Sindaco, dagli uffici sociali, dall’Asp, dal terzo settore ,dalle cooperative socio-sanitarie, dalle parti sociali , dalle associazioni, questo avrà un duplice compito il potenziamento della programmazione socio-sanitaria realizzati con il Piano di Zona con l’integrazione di altri strumenti di programmazione e fonti di finanziamento (comunitari,nazionali, regionali e locali) per implementare i servizi e l’assistenza al cittadino.

Ecco perché come ho sostenuto sempre con la piena collaborazione di tutti possiamo assicurare servizi di protezione puntuali e finalizzati alle necessità che arrivano dal territorio per una popolazione che deve essere soddisfatta e che trova naturale sbocco nella Rete Territoriale come sintesi di un percorso virtuoso tra le Istituzioni presenti in città.