Agrigento punto e a capo: “turisti fuori i portoni del Museo Santo Spirito, che brutta figura!”

“Lunedì chiuso, martedì e sabato aperti dalle 8,30 alle 19, mentre la domenica dalle 9 alle 14”. Questi sono i nuovi orari per visitare il Museo di Santo Spirito ad Agrigento. Nella giornata di ieri molti turisti in giro per Agrigento, sono arrivati davanti al Museo e hanno fatto l’amara scoperta: “museo chiuso per riposo settimanale”.

“Non è bello vedere turisti rimasti fuori il portone chiuso al pubblico dopo avere affrontato la ripida salita che da via Atenea – Porcello e la lunga scalinata, arrivi al museo. Con mia grande sorpresa, oggi ho appreso che oltre barbieri e calzolai pure il Museo di Santo Spirito è chiuso per riposo settimanale Certo, questa mala figura si sarebbe potuto evitare solo se l’Info Point al chiosco di Portapo’ fosse stato anch’esso aperto. Ci chiediamo e chiediamo al Sindaco Miccichè se non riesci a curare questi “dettagli” in che modo vuoi arrivare al 2025? Di questo passo si può solo tornare indietro di 40 anni”, questa la nota dell’associazione “Agrigento Punto e a Capo.