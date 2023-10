Agrigento, quasi 200 multe in un mese per sosta selvaggia nei luoghi della movida

Auto parcheggiate in stalli riservati ai disabili, in doppia fila oppure in spazi dedicati ai motocicli. Il fenomeno della sosta selvaggia non sembra placarsi ad Agrigento dove, soprattutto nei weekend, si registrano spiacevoli episodi con conseguenze negative sulla viabilità. Nell’ultimo sabato sono state ben 49 le contravvenzioni elevate dagli agenti della polizia locale nei luoghi della movida agrigentina. I vigili urbani hanno setacciato piazza Aldo Moro, via Acrone, Porta di Ponte, via Pirandello e piazza Marconi. Il dato relativo alle multe aumenta a 190 se si considerano anche quelle elevate nei precedenti weekend.