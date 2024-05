Agrigento, quasi 900 mila euro per ricostruire il nuovo asilo Malaguzzi del Villaggio Peruzzo

È stato approvato dalla Giunta Miccichè il progetto di fattibilità tecnica-economica relativo ai “Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia plesso “Malaguzzi” del Villaggio Peruzzo.

A seguito di gara esperita dal dirigente del settore VI lavori pubblici, Alberto Avenia, per l’aggiudicazione del servizio di progettazione fino al progetto Esecutivo, è risultato vincitore l’Arch. Angelo Sortino che ha redatto e trasmesso all’ufficio tecnico del Comune di Agrigento il progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE) dei lavori in oggetto.

Un impegno preso dal sindaco Francesco Miccichè e dall’assessore al ramo Gerlando Principato di restituire alla città l’asilo chiuso da anni ed in stato di abbandono per i problemi statici riscontrati sulla struttura. «Un asilo – afferma l’assessore Gerlando Principato – che contribuirà non solo a ridare vita al quartiere del Villaggio Peruzzo, ma a migliorare il decoro delle pertinenze. Si porta avanti quindi un altro progetto importante nell’ambito degli interventi sull’edilizia scolastica, previsti dall’amministrazione Miccichè. Grazie al prezioso lavoro degli uffici preposti, sono state inoltre da poco affidate le indagini geognostiche, richieste dal progettista incaricato per la redazione della seconda fase progettuale, il progetto esecutivo».

Il nuovo edificio, che verrà costruito ex novo, si sviluppa su un unico livello, avrà una superficie complessiva di 390 mq e ospiterà 45 bambini. Tutti gli ambienti sono interessati da un piano colore basato sui principi cromatici del benessere psicofisico.

L’impianto planimetrico del nuovo asilo è composto da 3 blocchi: nel blocco est sorgerà una reception, un’aula per gli assistenti scolastici, una segreteria, la cucina, la lavanderia, i servizi igienici per il personale ed i locali tecnici, dalla reception si dipartono due corridoi, che collegano alle sezioni; nel blocco sud vi saranno 3 sezioni dedicate divezzi e semi-divezzi (bambini dai 15 ai 36 mesi), e una sezione lattanti; nel blocco a nord due sezioni primavera. Dal punto di vista energetico sarà un edificio a energia quasi zero (Nzeb). L’intervento progettuale, sulla scuola dell’infanzia plesso “Malaguzzi” del Villaggio Peruzzo, prevede un costo complessivo di 897.000 euro.