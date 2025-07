Agrigento, quattordici nascite in meno di 24 ore all’Ospedale “San Giovanni di Dio”

Una giornata straordinaria e carica di emozione quella appena trascorsa presso l’Unità complessa di Ginecologia e Ostetricia del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento, diretta dalla dottoressa Maria Rita Falco Abramo. In meno di 24 ore, ben quattordici nuovi nati hanno visto la luce, regalando un’atmosfera di festa e meraviglia a tutto il reparto.

Un evento singolare che ha trasformato l’intera unità operativa in un piccolo mondo colmo di vita, sorrisi e prime emozioni. Tra pianti neonatali e abbracci commossi, l’intero staff sanitario ha affrontato con professionalità, prontezza e dedizione un’intensa maratona di parti che resterà impressa nella memoria di tutti.

La direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento esprime viva gratitudine e apprezzamento a tutta l’équipe medica e infermieristica del reparto, per l’instancabile impegno, la competenza e l’umanità dimostrate. Tutti i quattordici neonati stanno bene, così come le loro mamme, che hanno ricevuto assistenza costante in un clima accogliente e rassicurante, reso ancora più speciale dal calore di questi momenti condivisi.

Un giorno che ricorda, ancora una volta, la bellezza della vita e l’importanza del lavoro svolto ogni giorno, con passione e responsabilità, da chi si prende cura della nascita e del benessere.