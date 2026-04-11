Amministrative 2026, la Lega si smarca: “Non si può lasciare fuori la DC”

Una smentita clamorosa, a pochi minuti da quello che sembrava un passo avanti del Centrodestra (quasi) unito arriva dalla Lega attraverso il suo segretario regionale Nino Germanà.

“Ad Agrigento nella scelta del candidato a sindaco la coalizione di centrodestra deve mostrare non solo unità ma nella compagine non deve essere difforme dallo schema che sostiene il presidente della Regione. Non sarebbe accettabile che nella città dei Templi si ragionasse per compartimenti stagni e si lasciasse fuori un alleato qual è la Democrazia Cristiana”.

Una posizione che di fatto smentisce la nota inviata da MPA, Forza Italia, UDC e Fratelli d’Italia e che elencava anche il partito di Salvini tra coloro interessati a partecipare ad un progetto unitario, escludendo però la DC.

“Ribadiamo per chiarezza che alla riunione odierna tra i rappresentanti di Forza Italia, Grande Sicilia e Udc – continua Germanà – la Lega non era presente poiché’ il commissario di Fratelli d’Italia Luca Sbardella era impossibilitato a partecipare per motivi di salute. Ma ciò è secondario rispetto alla priorità di essere uniti alle amministrative senza sbavature o continue fughe in avanti. Sulla scelta del candidato sindaco abbiamo già ribadito nelle sedi opportune che abbiamo personalità spendibili in grado di guidare con competenza e capacità Agrigento nei prossimi cinque anni, e su cui chiediamo un confronto franco”.

Insomma, un errore di comunicazione o un tentativo palese di mettere in difficoltà un potenziale alleato riottoso? Certamente la riunione di oggi avvenuta ad Agrigento (“Non chiamatelo vertice”, ci ammoniscono) non è servita per sciogliere i nodi e non sarà l’ultimo momento di confronto prima della decisione finale.

La sensazione però è che dentro il centrodestra tutti vogliano la pace, ma rimangano con il dito sul grilletto.