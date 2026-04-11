Aggredisce e accoltella coetaneo durante lite, arrestato 34enne

A Lipari, i Carabinieri della Stazione del luogo hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 34enne, residente nel catanese, ritenuto responsabile di “tentato omicidio”.

Il provvedimento restrittivo è stato adottato dopo che – nel primo pomeriggio, lungo una pubblica via dell’isola – l’uomo aveva avuto una lite con un coetaneo del luogo, nel corso della quale quest’ultimo era stato attinto con un fendente all’addome.

L’immediato intervento effettuato dai Carabinieri ha quindi consentito di rintracciare il presunto autore, nonché di eseguire anche un accurato sopralluogo delle aree interessate dall’episodio al fine di individuare i testimoni e acquisire le fonti di prova necessarie a ricostruire l’accaduto.

A seguito dell’occorso, la vittima è stata dapprima stabilizzata presso l’ospedale dell’isola e poi successivamente elitrasportata – non in pericolo di vita – al Policlinico di Messina, per essere sottoposta alle ulteriori cure del caso.

Le risultanze investigative così acquisite hanno quindi consentito ai militari di eseguire un fermo di indiziato di delitto nei confronti del 34enne, che è stato poi tradotto – tramite la motovedetta dell’Arma dislocata sull’isola di Lipari – presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Sono tuttora in corso ulteriori indagini per risalire al movente dell’aggressione e all’eventuale coinvolgimento di altre persone.