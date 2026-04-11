Vende marijuana per strada: arrestato pusher

Ancora un’azione di contrasto al traffico e allo spaccio di droga in città è stata posta in essere dalla Polizia di Stato, nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo effettuati in tutto il territorio catanese, finalizzati a sottrarre alla criminalità la disponibilità di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, in modo da spazzare via concrete fonti di guadagno illecito.

Nel corso di un pattugliamento del quartiere Picanello, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno notato, nei pressi di piazza della Guardia, un 32enne che, in sella ad uno scooter, si guardava costantemente intorno. L’atteggiamento dell’uomo ha insospettito i poliziotti che hanno ritenuto opportuno seguirlo per monitorare i suoi spostamenti e i suoi eventuali incontri. Solo dopo pochi metri, in una via adiacente, il 32enne è stato avvicinato da una ragazza che, in una manciata di secondi, ha ricevuto un involucro, consegnando qualcosa in cambio.

La scena è stata notata dai poliziotti che, ritenendo altamente probabile che si trattasse di uno scambio di sostanze stupefacenti, hanno bloccato entrambi i soggetti, in modo da fugare ogni dubbio. La giovane è stata trovata in possesso di un involucro con 3 grammi di marijuana, acquistato dal 32enne che, a sua volta, aveva 150 euro, in banconote di vario taglio, e, in tasca, altri due sacchettini di marijuana, analoghi a quello venduto alla ragazza.

La droga è stata posta sotto sequestro e il pusher è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Di quanto accaduto è stato informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania che ha posto l’uomo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.