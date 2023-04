Agrigento, raccolta dei rifiuti regolare anche a Pasqua e Pasquetta

Raccolta rifiuti regolare ad Agrigento anche durante i giorni legati alle festività pasquali.

Anche in questa occasione festiva, gli operatori ecologici delle imprese che gestiscono il servizi rifiuti ad Agrigento e negli altri comuni della provincia, lavoreranno per svuotare i mastelli della raccolta differenziata che non subirà alcuno stop se non il 9 aprile, giorno di Pasqua ma solamente perché si tratta di una domenica.

Raccolta regolare dunque sia domani sabato 8 aprile che lunedì 10, giorno di Pasquetta.

Rimane dunque invariato il calendario di raccolta e di conseguenza anche la tipologia di rifiuto da lasciare fuori dalle abitazioni negli orari e nelle modalità consuete.