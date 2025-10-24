Agrigento, 36enne scomparso nel nulla: attivato piano di ricerche
A denunciare la scomparsa è stata la fidanzata nonché futura moglie. Si sarebbero dovuti sposare a breve
Da ormai quasi un giorno ha fatto perdere le sue tracce scomparendo praticamente nel nulla. Non si hanno più notizie di Ivan Di Caro, 36 anni, residente nel centro di Agrigento. A denunciare la scomparsa è stata la fidanzata nonché futura moglie. Si sarebbero dovuti sposare a breve.
La prefettura di Agrigento ha attivato il piano di ricerche delle persone scomparse coinvolgendo tutte le forze dell’ordine sul territorio. L’ultimo avvistamento – attraverso alcune telecamere – sarebbe avvenuto nel quartiere di San Leone. L’uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe uscito dalla sua abitazione per recarsi all’ufficio postale. Da quel momento si sono perse le sue tracce.