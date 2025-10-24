Aragona

Al “Fermi” di Aragona la CodeWeek parla il linguaggio dei giovani: “Studenti che insegnano, il futuro in codice”

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Il futuro si scrive in linguaggio di programmazione. Anche quest’anno, come da tradizione, l’I.I.S Fermi di Aragona ha celebrato la Settimana Europea del Coding (CodeWeek 2025) con un evento originale e altamente formativo: “Studenti che insegnano: il futuro in codice”.

Protagonisti della giornata sono stati gli studenti del triennio dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, che per un giorno hanno vestito i panni di docenti e hanno guidato i compagni delle seconde classi in un viaggio tra coding, stampa 3D, realtà aumentata e realtà virtuale.

L’iniziativa, coordinata dall’animatore digitale prof. Giuseppe Callea insieme al Team per la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale, ha avuto l’obiettivo precipuo di promuovere l’apprendimento tra pari e sviluppare competenze digitali, creative e collaborative in linea con il quadro europeo DigComp 2.2.

Durante i laboratori, i tutor hanno illustrato ai partecipanti i principi del pensiero computazionale, l’uso di ambienti di programmazione visuale e testuale, la modellazione e stampa 3D di oggetti reali e le applicazioni più curiose delle tecnologie AR e VR.

“Questa esperienza rientra nel percorso di cittadinanza digitale – ha sottolineato la dirigente scolastica dell’I.I.S. Fermi, Elisa Maria Enza Casalicchio – e valorizza il ruolo degli studenti come protagonisti attivi dell’apprendimento. Il nostro istituto si conferma così un laboratorio di idee e innovazione, dove la tecnologia diventa occasione di crescita e condivisione. In un mondo sempre più digitale, gli studenti imparano ad apprendere insieme e a insegnare il futuro, un codice alla volta”.

