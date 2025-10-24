Lampedusa, razzo su un barcone di migranti: fatto brillare dagli artificieri

Un razzo, simile a quelli d’uso militare, e’ stato scoperto a bordo di un barcone con migranti approdato a Lampedusa. Il ritrovamento e’ avvenuto lunedi’ ad opera dei militari della guardia di finanza, che hanno immediatamente proceduto al sequestro dell’ordigno. L’episodio era stato mantenuto nel massimo riserbo fino a questa mattina, quando un forte boato ha allarmato gli abitanti dell’isola. Secondo quanto si e’ appreso, gli artificieri – fatti arrivare appositamente poiche’ sull’isola non sono presenti – hanno fatto brillare il razzo in sicurezza. Sono in corso accertamenti per individuare chi, tra le persone a bordo del natante, fosse in possesso del dispositivo e per quale motivo lo trasportasse.