Agrigento, rubate due auto: al via le indagini

Due auto sono state rubate ad Agrigento, una Fiat Panda in via Papa Luciani e una Fiat Grande Punto in via Esseneto. A fare la scoperta i propietari dei mezzi che hanno lanciato l’allarme e successivamente hanno formalizzato formale denuncia contro ignoti. Spetterà alle Forze di Polizia fare luce sui due eventi, e capire se ad entrare in azione siano state le stesse persone, o se si tratta di due casi isolati.