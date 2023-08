Agrigento, rubate due auto: indagine in corso

Due auto sono state rubate nelle ultime ore ad Agrigento. Si tratta di due Fiat Panda di colore bianco una si trovava posteggiata lungo il viale delle Dune a San Leone e l’altra nel rione di San Giusippuzzu, in via De Giovanni. Ad entrare in azione, verosimilmente, almeno due o più persone. L’amara scoperta da parte dei proprietari al momento di recuperare le auto. Subito si sono accorti dei mezzi volatilizzati nel nulla.

I due hanno formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai poliziotti della sezione Volanti della Questura e ai carabinieri della Stazione di Agrigento. La Procura ha aperto i fascicoli d’indagine per provare a dare un volto e un nome ai delinquenti. Non è escluso che ad entrare in azione in entrambi i casi possa essere stata la stessa mano criminale.