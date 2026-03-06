Agrigento

Agrigento, sabato 21 marzo microchip gratuiti per i cani

Saranno microchippati gratuitamente i cani di famiglia, anche i cani di oltre 60 giorni, e ciò senza incorrere in alcuna sanzione

Nell’ambito della campagna comunale contro il randagismo, ad Agrigento, in Piazza Cavour, sabato 21 marzo, dalle ore 08:30 alle 13, su iniziativa del Comune di Agrigento e dell’ASP Agrigento, saranno microchippati gratuitamente i cani di famiglia, anche i cani di oltre 60 giorni, e ciò senza incorrere in alcuna sanzione. L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Agrigento.

Il servizio include anche la registrazione all’Anagrafe canina. Il libretto sanitario potrà essere ritirato dopo 5 giorni, presso l’ufficio dell’Assessore Riccardo Accurso Tagano al Comune di Agrigento. È previsto un contributo di solidarietà di 20 euro alla Regione Siciliana (obbligatorio), secondo la Legge Regionale n. 15/2022, art. 10, comma 1. Per usufruire del servizio, i cittadini dovranno essere muniti di carta d’identità e tessera sanitaria.

Il sindaco, Francesco Miccichè, e l’assessore comunale con delega alla tutela degli animali, Riccardo Accurso Tagano, affermano: “Invitiamo i cittadini in possesso di cani a partecipare all’iniziativa, ideata e promossa per diffondere in modo sempre più capillare un senso di responsabilità e di cura nei confronti degli animali e, in questo caso, di quelli di famiglia, contrastando le becere pratiche di abbandono degli amici a quattro zampe, oltre ad arginare il randagismo.”

