Mandorlo in Fiore: treni straordinari tra Valle dei templi, Agrigento e Porto Empedocle

In occasione del week-end conclusivo della Festa del Mandorlo in Fiore, sabato 14 e domenica 15 marzo tornano i collegamenti ferroviari turistici sulla Ferrovia dei Templi, tra Agrigento, la Valle dei Templi e Porto Empedocle, per un totale di ben 26 treni previsti. L’iniziativa e’ di Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani che, come ogni anno, offrono a turisti e cittadini l’opportunita’ di raggiungere direttamente in treno i luoghi degli spettacoli, la meravigliosa Valle dei Templi e l’ottocentesco Parco Ferroviario di Porto Empedocle, un vero e proprio museo a cielo aperto delle Ferrovie dello Stato.

In particolare, sabato 14 marzo, l’offerta ferroviaria e’ dedicata a scuole e comitive. Partendo dalle stazioni di Agrigento Centrale o Agrigento Bassa, sara’ possibile raggiungere il Giardino della Kolymbethra, porta d’accesso al Parco Archeologico della Valle dei Templi, a pochi metri dalla fermata Tempio di Vulcano. Per le classi scolastiche che volessero organizzare visite guidate all’interno del Giardino e’ prevista una tariffa agevolata pari a 4 euro a partecipante con gratuita’ per un accompagnatore per ciascuna classe.

Per informazioni e prenotazioni e’ possibile contattare direttamente il Giardino della Kolymbethra. Sia nella giornata di sabato 14 che di domenica 15 marzo e’ prevista l’apertura al pubblico del Parco Ferroviario della stazione di Porto Empedocle Centrale, hub museale della Fondazione FS che custodisce la storia delle ferrovie siciliane. Scuole e comitive munite di biglietto ferroviario, grazie alla collaborazione con l’associazione Ferrovie Kaos, potranno visitare gratuitamente la collezione di cimeli, i plastici ferroviari e assistere alla proiezione immersiva che racconta i 150 anni della Ferrovia dei Templi all’interno dell’ex Magazzino Merci oggi sala convegni multimediale di ultima generazione.