Sorpreso dai carabinieri con 100 grammi di marijuana, arrestato 18enne

Nel quadro dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato in stato di libertà un 18enne, residente a Catania, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è scaturito durante un servizio di controllo del territorio svolto in modalità “discreta” nelle vie del centro storico; nel transitare, infatti, nei pressi di via Ammiraglio Caracciolo, i militari dell’Arma hanno scorto un giovane a bordo di un motociclo che, dopo aver parcheggiato nei pressi di un edificio, si guardava intorno guardingo, come se fosse in attesa di qualcuno.

Insospettiti dal suo comportamento, i Carabinieri hanno deciso di procedere a un controllo ma, accortosi della pattuglia, il ragazzo ha improvvisamente abbandonato lo scooter facendolo cadere a terra, ed è scappato a piedi lungo una strada limitrofa. Dopo un breve inseguimento, uno dei militari è riuscito a raggiungerlo e a bloccarlo, mettendolo in sicurezza, sottoponendolo ad una perquisizione.

Il ragazzo aveva addosso con sé quasi 100 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi, oltre a 50 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività di spaccio, che sono stati sottoposti a sequestro penale, e la marijuana trasmessa ai laboratori dell’Arma per le analisi qualitative e quantitative.

Alla luce degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno denunciato il pusher all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309 del 1990, che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.