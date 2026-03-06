Elezioni, Peppe Zambito si ricandida a sindaco di Siculiana

“Cinque anni fa Siculiana era associata soltanto all’emergenza migranti. Oggi è una località di prestigio, meta di un turismo di qualità che crede nelle nostre radici e nella nostra bellezza. In questi anni abbiamo riqualificato tanti spazi, restituendo ai siculianesi vicoli, angoli e luoghi che erano stati dimenticati.Non sono solo restauri: è dignità ritrovata.” Lo dice il sindaco uscente Peppe Zambito che annuncia la sua ricandidatura.

“Abbiamo cambiato il modo di fare politica. Dai proclami del passato ai fatti di oggi. Perché i fatti contano più delle parole. Ma la strada tracciata è solo l’inizio. Abbiamo ancora tanti orizzonti da conquistare. Fermarci proprio ora significherebbe tornare indietro verso logiche che la nostra comunità ha già bocciato.Sono pronto. Con una squadra competente e coesa e l’esperienza di chi ha già dimostrato cosa sa fare, con l’impegno di continuare a lavorare per il futuro di Siculiana. Insieme, per non fermare il futuro. Con l’entusiasmo e la passione di sempre. Il viaggio continua.”