Siculiana

Elezioni, Peppe Zambito si ricandida a sindaco di Siculiana

Il sindaco uscente con un post sui social annuncia la nuova candidatura

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

“Cinque anni fa Siculiana era associata soltanto all’emergenza migranti. Oggi è una località di prestigio, meta di un turismo di qualità che crede nelle nostre radici e nella nostra bellezza. In questi anni abbiamo riqualificato tanti spazi, restituendo ai siculianesi vicoli, angoli e luoghi che erano stati dimenticati.Non sono solo restauri: è dignità ritrovata.” Lo dice il sindaco uscente Peppe Zambito che annuncia la sua ricandidatura. 

“Abbiamo cambiato il modo di fare politica. Dai proclami del passato ai fatti di oggi. Perché i fatti contano più delle parole. Ma la strada tracciata è solo l’inizio. Abbiamo ancora tanti orizzonti da conquistare. Fermarci proprio ora significherebbe tornare indietro verso logiche che la nostra comunità ha già bocciato.Sono pronto. Con una squadra competente e coesa e l’esperienza di chi ha già dimostrato cosa sa fare, con l’impegno di continuare a lavorare per il futuro di Siculiana. Insieme, per non fermare il futuro.  Con l’entusiasmo e la passione di sempre. Il viaggio continua.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Sorpreso dai carabinieri con 100 grammi di marijuana, arrestato 18enne
Messina

Oltre 4 chili di droga, fucili e pistole: arrestato 42enne
Palermo

Mafia e rifiuti, sequestrati terreno e 41 mila euro in contanti
Siculiana

Elezioni, Peppe Zambito si ricandida a sindaco di Siculiana
Agrigento

Agrigento, sabato 21 marzo microchip gratuiti per i cani
Catania

Aggredisce in pizzeria il nuovo compagno dell’ex fidanzata, arrestato
banner italpress istituzionale banner italpress tv