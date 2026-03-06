Oltre 4 chili di droga, fucili e pistole: arrestato 42enne

Il GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura Distrettuale di Messina, ha disposto la custodia cautelare in carcere per un 42enne messinese, indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi clandestine e alterate, e ricettazione.

La misura segue il fermo eseguito nei giorni scorsi dai militari del Nucleo Operativo Carabinieri Messina Centro, con il supporto dello Squadrone Elitrasportato Cacciatori di Sicilia, all’esito di un’attività antidroga condotta il 25 febbraio scorso nel rione Giostra. Nel corso delle perquisizioni in un’abitazione e in alcuni scantinati di un complesso di edilizia popolare, sono stati sequestrati circa 3,3 kg di marijuana, 800 grammi di cocaina e 120 grammi di crack, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre, i militari hanno rinvenuto due fucili a canne mozze, due pistole a salve – una alterata senza matricola – munizioni di vario calibro e denaro contante.

Le successive indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno confermato la pericolosità dell’indagato e il concreto rischio di fuga. Dopo continui servizi di osservazione e pedinamento, il 42enne è stato individuato e bloccato mentre si nascondeva in un complesso residenziale del centro cittadino. Gli elementi raccolti hanno permesso al GIP di convalidare il fermo e disporre l’arresto in carcere.