Akragas, mister Catania guarda allo Scicli: “Servono i tre punti”

Archiviata la parentesi di Coppa Italia, l’Akragas torna subito a concentrarsi sul campionato. I biancazzurri preparano la trasferta contro lo Scicli, in programma sabato 7 marzo alle ore 15:30, una gara che il tecnico Seby Catania presenta con grande attenzione.

«Sarà una partita difficile – dice l’allenatore biancoazzurro alla vigilia – contro una squadra che deve salvarsi e che in casa è sempre molto temibile. Dal canto nostro stiamo bene, i ragazzi stanno bene e stanno esprimendo un buon calcio. Se vogliamo continuare a rosicchiare punti dobbiamo pensare solo alla vittoria, sempre con il massimo rispetto per lo Scicli».

L’Akragas che non conosce pause. Solo pochi giorni fa, al “Totò Russo” di Aragona, la squadra ha superato 3-1 l’Orlandina nell’andata dei quarti di Coppa Italia Promozione, offrendo una prestazione convincente.

«È stata una bella partita, combattuta – sottolinea Catania – ma sapevamo le difficoltà che potevamo incontrare. L’Orlandina è un’ottima squadra che sta facendo molto bene nel suo girone. I ragazzi hanno interpretato bene la gara e hanno fatto una prestazione importante».

Adesso però la testa è già al prossimo impegno: «Sabato ci aspetta un’altra battaglia. Noi abbiamo il nostro percorso e non possiamo guardare gli altri. Grande rispetto per lo Scicli, ma dobbiamo andare avanti per la nostra strada con umiltà e consapevolezza dei nostri mezzi. I giorni per recuperare sono pochi, ma la squadra sta bene».

L’Akragas, dunque, continua la sua corsa tra campionato e Coppa, con l’obiettivo di mantenere ritmo e risultati in una fase decisiva della stagione.