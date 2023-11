Agrigento, scontro auto-furgone alla Mosella: conducenti illesi

Incidente stradale questa mattina al bivio della Mosella, ad Agrigento, lungo l’innesto della strada statale 115. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante e una Toyota Rav4. Fortunatamente entrambi i conducenti dei veicoli non hanno riportati conseguenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.